Nordcorea: Pyongyang fornisce ‘prove’ che possiede armi nucleari tattiche

MeteoWeb

Pyongyang, 28 mar. (Adnkronos) – La Corea del Nord sostiene da tempo di avere armi nucleari tattiche, ma questa volta si è spinta più avanti, pubblicando sul giornale di Stato le prove fotografiche che ne dimostrerebbero l’effettivo possesso. Pyongyang ha precisato che si tratta di piccole testate nucleari che potrebbero essere montate su missili a corto raggio, in grado di colpire obiettivi in ??Corea del Sud.

E’ tuttavia impossibile, secondo la Bbc, verificare se queste testate siano veramente in possesso della Corea del Nord. Almeno “fino a quando non testerà uno di questi dispositivi. Fino ad allora, rimarremo a indovinare. Pyongyang ha passato le ultime due settimane a simulare attacchi nucleari su Seul”.