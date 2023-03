Notizie Flash: 1/a edizione – L’estero

MeteoWeb

(Adnkronos) – Washington. Almeno 26 persone sono morte in Mississippi e Alabama dopo che un tornado ha colpito gli Stati Uniti meridionali. Gli sforzi di ricerca e salvataggio continuano e il governo dello stato del Mississippi ha dichiarato lo stato di emergenza. A Rolling Fork, auto distrutte, mattoni e vetro ricoprono le strade: la città è stata quasi completamente spazzata via.

Tunisi. Si contano almeno 19 migranti morti nel naufragio al largo delle coste tunisine avvenuto la scorsa notte, durante il viaggio su un’imbarcazione diretta in Italia. Lo rende noto l’emittente tunisina Radio Mosaique, citando il portavoce del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Romdhane Ben Amor.

Mosca. I paesi occidentali stanno cercando di creare nuove alleanze globali, inclusa una coalizione simile all’asse della Germania nazista, dell’Italia fascista e del Giappone militarista degli anni ’30 del secolo scorso. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. “Cosa stanno facendo gli Stati Uniti? Stanno creando sempre più nuove alleanze, e questo dà ragione agli analisti occidentali, ai politologi occidentali che affermano che l’Occidente sta costruendo nuovi assi”, ha aggiunto parlando a Rossiya Canale TV 24.

Kiev. Le forze ucraine hanno respinto più di 85 attacchi russi nell’ultimo giorno di guerra. Lo ha dichiarato lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento mattutino. Secondo quanto riferito, le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi in offensive contro Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk nell’oblast di Donetsk.

Londra. “Dall’inizio del mese, la Russia ha probabilmente lanciato almeno 71 veicoli aerei senza equipaggio Shahed progettati dall’Iran contro obiettivi in ??tutta l’Ucraina. Questi attacchi, che hanno fatto seguito a una pausa di due settimane alla fine di febbraio, potrebbero stare a significare che Mosca ha iniziato a ricevere rifornimenti regolari di un piccolo numero di droni Shahed”. Lo scrive su Twitter su il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra russo-ucraina.

Washington. “Il presidente russo Vladimir Putin molto probabilmente ha preso la decisione di schierare armi nucleari in Bielorussia prima dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022 e probabilmente ha scelto di farlo in questo momento per lanciare un messaggio agli alleati occidentali dell’Ucraina”. Lo ha affermato l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto russo-ucraino.

Mosca. Russia e Cina stanno sviluppando una cooperazione anche sul piano militare, ma questa “non è un’alleanza militare”. Lo ha sottolineato presidente russo Vladimir Putin, parlando al canale televisivo Rossiya-24. “Questo è assolutamente falso”, ha risposto quando gli è stato chiesto se la cooperazione tra Mosca e Pechino rappresentasse una minaccia per l’Occidente.

Washington. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato ufficialmente una dichiarazione di disastro per le contee del Mississippi colpite dal tornado della scorsa notte, ordinando aiuti federali per le aree coinvolte.

Beirut. Il Libano si è svegliato oggi con due fusi orari differenti, a causa del mancato accordo tra le autorità politiche e quelle religiose su quando le lancette degli orologi debbano essere spostate in avanti. Il primo ministro provvisorio Najib Mikati ha annunciato che l’ora legale inizierà alla fine del Ramadan del mese prossimo, consentendo ai musulmani di interrompere prima il digiuno quotidiano. Invece le autorità cristiane hanno detto che cambieranno l’ora l’ultima domenica di marzo, come accade quasi tutti gli anni.

Kiev. Una mina navale è esplosa colpendo alcune strutture costiere nell’oblast di Odessa. lo ha riferito il consiglio comunale cittadino, precisando che la detonazione ha danneggiato diversi edifici senza provocare vittime e che una seconda mina è stata “rilevata e distrutta vicino a una delle spiagge della regione”.