Pavia: doveva scontare 5 anni per reati vari, rintracciata in un dormitorio pubblico

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – La polizia di Stato ha arrestato ieri a Voghera, nel pavese, una donna sulla quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale presso la Corte d?Appello di Roma, dovendo scontare 5 anni, 8 mesi e 25 giorni di reclusione per cumulo di pene relative alla commissione di vari reati contro il patrimonio, atti persecutori, evasione, calunnia, falso ideologico e materiale commesso dal privato.

Gli agenti del commissariato di Voghera, a seguito di accertamenti d?ufficio di natura amministrativa, hanno accertato una segnalazione in banca dati inerente l?ordine di cattura a carico della donna; al termine di una tempestiva attività info-investigativa, personale dell?ufficio anticrimine del commissariato ha rintracciato la donna, di fatto senza fissa dimora, in un dormitorio pubblico cittadino. Per lei sono scattate le manette.