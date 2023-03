MeteoWeb

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “La discussione ha consentito una elezione per acclamazione, sia per me che per Boccia. Il richiamo alla condivisione per me è fondamentale e sarà l’impronta del mio lavoro”. Così la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, a Radio Immagina.