Pd: fonti area neoulivista, ‘no a ritorno di litigi e scontri, bene richiamo Bonaccini’**

Roma, 25 mar (Adnkronos) – “Abbiamo deciso tutti insieme – per primo Stefano Bonaccini quando è stato eletto Presidente del partito – di indossare solo la maglietta del Pd, e avremmo ritenuto sbagliato smentire alla prima occasione gli impegni assunti in questo senso in Assemblea”. Lo fanno sapere fonti dem vicine ai parlamentari dell’area neoulivista.

“Il clima di questi giorni è stato segnato da dichiarazioni apertamente conflittuali che minacciavano conte interne e fratture per nulla condivisibili. Abbiamo deciso per questo di non partecipare alla riunione di oggi perchè per noi era essenziale dare un segnale chiaro per evitare un ritorno alle dinamiche di litigiosità e di scontro, che tanto male hanno fatto al PD. Nelle dichiarazioni di Bonaccini al termine della riunione abbiamo ritrovato richiami all’unità e alla collaborazione, che apprezziamo e condividiamo”, proseguono le stesse fonti.

“C?è bisogno di uno spirito unitario che possa – pur dalle posizioni differenti determinate dal Congresso – facilitare il lavoro di tutto il Partito Democratico e della nuova segretaria Elly Schlein, nell’interesse della comunità che tutte e tutti insieme dobbiamo rappresentare?, concludono.