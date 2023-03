Pd: Gozi, ‘nessuno spazio per i liberali, ottimo contributo a Renew Italia’

MeteoWeb

Roma, 29 mar (Adnkronos) – “Ringraziamo Francesco Boccia per la chiarezza: no a Renzi e sì a Conte. Nel Partito democratico non c?è spazio per i liberali. In Francia il Pd sta con i manifestanti e contro la riforma. Un ottimo contributo alla creazione di Renew Italia, forza alternativa ai populismi di destra e sinistra?. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo