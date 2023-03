Rdc: Fossi (Pd), ‘ora destra ci dica come affronta problema povertà’

MeteoWeb

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “L?Inps comunica che sono crollate le domande per il reddito di cittadinanza, la Destra è riuscita nell?intento di spaventare gli italiani. Adesso, però, il Governo deve dirci come affronterà il tema dell?impoverimento del Paese?. Così Emiliano Fossi, deputato del Partito Democratico e membro della commissione Lavoro della Camera, alla luce dei dati forniti dall?Istituto nazionale di previdenza sociale, secondo cui le famiglie che hanno ricevuto l?assegno a febbraio sono diminuite ad un milione toccando il livello minimo da ottobre 2020. La spesa nel mese di febbraio è stata di 576,3 milioni, in calo dai 657,8 di gennaio.

?Secondo quanto emerge dalle tabelle dell?Osservatorio Inps ? dice Fossi ? le domande arrivate nei primi due mesi hanno registrato un drastico calo del 65,23%. Il sussidio viene erogato prevalentemente nel Mezzogiorno dove risiede il 67% delle famiglie beneficiarie della misura. La stretta del governo spaventa le persone ma il tema povertà rimane, anzi si acuisce. Già lo scorso dicembre Bankitalia aveva avvertito che lo stop al reddito avrebbe creato 1 milione di poveri in più?.

?Malgrado alcune criticità ? dice Fossi ? il reddito di cittadinanza si è rivelato estremamente utile per conseguire il miglioramento del welfare, per limitare gli effetti negativi della pandemia permettendo alle famiglie più fragili di sopportare il calo di reddito. Ma l?utilità si è estesa anche a causa del recente shock inflazionistico che ha colpito il Paese permettendo di reggere il potere d?acquisto dei cittadini in un momento così critico. Limitare l?accesso al reddito di cittadinanza può essere utile soltanto se la misura viene migliorata e resa più efficace, ma serve comunque creare lavoro altrimenti ci saranno soltanto molti più poveri. E l?aumento della povertà ha un effetto a catena sull?intera economia?.