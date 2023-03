MeteoWeb

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “La Russa è provocatore seriale. Ogni volta che apre bocca, offende storia, memoria, Resistenza, Costituzione. Il ruolo di Presidente del Senato impone di essere antifascisti. Lui non lo è e non vuole esserlo. Ha ragione Fiano: non è all?altezza, si dimetta”. Così Walter Verini del Pd su twitter.