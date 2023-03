Resistenza: Zingaretti, ‘destra vuole riscrivere storia, non lo permetteremo’

MeteoWeb

Roma, 31 mar (Adnkronos) – “Ignazio La Russa, con le sue idee, oggi è Presidente del Senato anche grazie a tutti i partigiani di qualsiasi orientamento e ai comunisti italiani che hanno combattuto per la libertà e hanno contribuito a costruire la democrazia”. Lo dice Nicola Zingaretti, deputato del Pd.

“Se avessero vinto i nazisti e Benito Mussolini, di cui conserva a casa il busto, chi non la pensa come La Russa sarebbe in carcere o ucciso. Questa è la semplice verità. Bisogna ribadirlo perché la giusta lotta partigiana contro l’occupazione nazista non può essere oggetto di revisionismo”, aggiunge.

“La destra italiana con dichiarazioni come quelle del senatore La Russa, anche con false ricostruzioni, vuole riscrivere la storia d’Italia. Non lo permetteremo, insieme ai tanti italiani di qualsiasi orientamento politico che credono nella Costituzione e amano la democrazia. L?Italia deve andare avanti, la destra vuole portarla indietro”, aggiunge.