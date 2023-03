Rigopiano: Meloni riceve i familiari delle vittime, “chiediamo verità”

MeteoWeb

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a palazzo Chigi una delegazione del comitato dei familiari delle vittime di Rigopiano che ha chiesto al governo di andare fino in fondo sulla vicenda che 6 anni fa ha provocato 29 vittime.

Il 18 gennaio 2017 una valanga ha travolto il resort di Farindola. Sopravvissute solo 11 persone delle 40 che si trovavano in quel momento nella struttura

Oggi a Palazzo Chigi Giampaolo Matrone, uno dei sopravvissuti che ha resistito 62 ore sotto le macerie ma che ha perso la moglie. Ha portato al presidente del Consiglio una lettera scritta a penna dalla figlia Giorgia, 11 anni. “Rappresentiamo quello che abbiamo vissuto in questi anni e anche quello che abbiamo vissuto con la sentenza di primo grado,” ha affermato Marco Foresta, uno dei membri della delegazione. A Meloni “rappresenteremo i nostri sentimenti e la nostra idea di quello che è successo da quel giorno fino ad oggi. Ci saranno sicuramente altri gradi di giudizio“, ha proseguito Foresta, riferendosi alla sentenza di primo grado. “Vogliamo che esca tutta la verità, come abbiamo sempre detto in questi sei anni, e che sia la vera verità non una parte“.