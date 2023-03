Rugby: Nazionale femminile, Arrighetti, Tounesi e Veronese firmano con la Fir

MeteoWeb

Roma, 23 mar. – (Adnkronos) – La Federazione Italiana Rugby informa che le Azzurre Ilaria Arrighetti, (Stade Rennais, 57 caps), Beatrice Veronese (Valsugana Rugby Padova, 16 caps) e Sara Tounesi (Sale Sharks, 26 caps) hanno raggiunto un accordo per proseguire, per l?intera durata del 2023, nel proprio impegno con la Squadra Nazionale Femminile. La loro adesione porta a venticinque il numero delle beneficiarie della contrattualizzazione con FIR, che per il secondo anno conferma la forte intenzione di garantire un contributo economico alle atlete di interesse nazionale, come parte del percorso strategico per lo sviluppo dell?alto livello femminile. La delibera, introdotta nel 2022 con l?obiettivo di sostenere la squadra in avvicinamento alla Rugby World Cup 2021, si conferma per volontà dell?intero consiglio federale come uno strumento di supporto all?attività delle atlete, chiamate a conciliare studio, lavoro e attività sportiva. L?accordo è stato raggiunto in collaborazione con GIRA in qualità di rappresentante delle atlete. Arrighetti, Veronese e Tounesi avevano già sottoscritto il contratto con FIR nella passata stagione; quest’ultima sarà a disposizione del Commissario Tecnico Giovanni Raineri in occasione del TikTok Women?s Six Nations 2023 al via domenica al ?Lanfranchi? di Parma contro la Francia.