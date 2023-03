Russia-Cina: Putin, ‘non stiamo creando alleanza militare’

MeteoWeb

Mosca, 26 mar. (Adnkronos) – Russia e Cina stanno sviluppando una cooperazione anche sul piano militare, ma questa “non è un’alleanza militare”. Lo ha sottolineato presidente russo Vladimir Putin, parlando al canale televisivo Rossiya-24. “Questo è assolutamente falso”, ha risposto quando gli è stato chiesto se la cooperazione tra Mosca e Pechino rappresentasse una minaccia per l’Occidente.

“Non stiamo creando alcuna alleanza militare con la Cina. Sì, collaboriamo anche in materia tecnico-militare, non lo nascondiamo, ma è tutto trasparente, non c’è nulla di segreto”, ha detto Putin, aggiungendo che nell’ambito della cooperazione militare con Pechino sono comprese anche esercitazioni congiunte.