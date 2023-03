Sci: Brignone, ‘se mi ritirassi lo rimpiangerei, la competizione mi fa sentire viva’

MeteoWeb

Roma, 28 mar. – (Adnkronos) – “Sono consapevole che se dicessi basta ora rimpiangerei questa scelta. Mi sto divertendo, sto bene fisicamente, non ho un problema e ho grande motivazione”. Così la campionessa del mondo della combinata alpina Federica Brignone in un’intervista a ‘La Stampa’. “Se guardo ai risultati -aggiunge la 32enne valdostana- non ho più bisogno di niente, ma ho una passione smisurata per questo sport. Mi piace competere, mettermi in gioco, misurarmi con le avversarie. Questo continuare a fare fatica, magari per risalire le classifiche dopo un momento negativo, mi regala emozioni che nella vita forse non vivrò più. La paura, l’adrenalina e altre sensazioni mi fanno sentire viva: lo sci è incredibile e bellissimo”.

Brignone, classe 1990, ha chiuso la stagione con un quarto posto in classifica generale e un secondo posto nella classifica di SuperG, ma soprattutto con una medaglia d’oro (Combinata) e una d’argento (Gigante) ai Mondiali di Courchevel. “Questa stagione è stata bellissima, sono stata bene con il gruppo delle ragazze, ho vissuto a pieni polmoni dopo le restrizioni, anche se tutto è stato tosto, soprattutto perché sono tornati gli eventi collaterali, molto stancanti, a maggior ragione quando sei in Italia. Ho fatto una super annata in tutte le specialità, pur avendo sbagliato qualche gara, ma non sono un robot e a volte non controllo le emozioni. Negli ultimi mesi ho sciato forte”, conclude Brignone.