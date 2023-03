SpaceX rinvia il lancio di satelliti militari: problemi al razzo Falcon 9

MeteoWeb

La NASA e SpaceX hanno rinviato alla mattina di domani, sabato 1 aprile, il lancio di dieci satelliti per comunicazioni militari previsto dalla base militare di Vandenberg. Lo ha reso noto la stessa SpaceX. Il lancio, programmato per giovedì 30 marzo, era stato interrotto a tre secondi dall’accensione dei motori per un problema al razzo Falcon 9. I satelliti – che verranno collocati in orbita bassa – costituiscono la prima tranche di una costellazione di 28 satelliti adibita alle comunicazioni e al rilevamento missilistico.