Covid-19, il Telegraph: “boom di mortalità provocato dai lockdown”

MeteoWeb

Secondo quanto riportato dal giornale inglese Telegraph sarebbero stati i numerosi lockdown a causare un numero elevato di decessi durante la pandemia di Covid-19. Il paragone infatti è stato fatto proprio con la Svezia, unico paese europeo che ha affrontato il Coronavirus senza restrizioni con il più basso tasso di mortalità. A differenza dell’Australia, che ha avuto un rigoroso lockdown e una mortalità in eccesso rispetto la Svezia.

Nell’articolo si legge così: “La Svezia ha avuto molti casi di coronavirus ma relativamente pochi decessi in eccesso. L’Australia ha avuto pochi casi di coronavirus, ma un rigoroso lockdown. Si è conclusa con una mortalità in eccesso più elevata rispetto alla Svezia. Le persone sono pronte a crederci? Siamo pronti ad ammettere che i disastri che stiamo ancora vivendo – malattie non diagnosticate, assenteismo, debiti, istruzione persa, aumento dei prezzi, problemi di salute mentale – sono stati autoinflitti? Sembra di no. Entreremo nella prossima crisi con gli stessi incentivi distorti. E tutto perché, come tanti Hancock, non vogliamo implicare che abbiamo sbagliato“.

“La Gran Bretagna è stata spinta ad abbandonare il suo piano epidemico proporzionato e impassibile, non solo da presentatori televisivi urlanti, ma da incentivi perversi. In parole povere, i decisori sapevano che non si sarebbero messi nei guai per un’eccessiva cautela. Potrebbero spazzare via miliardi, aziende in bancarotta, rovinare l’istruzione dei bambini e niente di tutto ciò sarebbe una questione di dimissioni. Ma commettendo il minimo errore nell’altro senso, sarebbero finiti.”

La Svezia in pandemia

“Ma un paese ha resistito. La Svezia, priva di un proprio piano pandemico, aveva adottato quello britannico e, a differenza della Gran Bretagna, non ha ceduto alle critiche. La Svezia è il nostro controfattuale, un controllo di qualità di laboratorio che mostra cosa sarebbe successo qui se avessimo tenuto i nervi saldi. E le prove che presenta sembrano schiaccianti. Uno studio ha rilevato che, dal 2020 al 2022, la Svezia ha registrato il tasso di mortalità in eccesso più basso d’Europa.”

“Ma una cosa che nessuno può falsificare è il numero complessivo di morti. Sappiamo quante persone muoiono ogni anno in ciascun paese, e possiamo prevedere, sulla base della dimensione e dell’età della popolazione, qual è la cifra dovrebbe essere per un dato anno. La cifra di eccesso di mortalità è la percentuale al di sopra di quella prevista di base. Può essere calcolato con la stessa metodologia in tutto il mondo. È, in breve, l’unica statistica da cui non si può sfuggire.”