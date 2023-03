Il telescopio JWST ha scoperto che non c’è atmosfera sull’esopianeta TRAPPIST-1b

MeteoWeb

L’esopianeta TRAPPIST-1b, di dimensioni terrestri, non mostra alcun segno di atmosfera, secondo le osservazioni del JWST riportate su Nature. Tutti i pianeti del sistema TRAPPIST-1 sono stati osservati con la tecnica della spettroscopia di trasmissione utilizzando i telescopi spaziali Hubble e Spitzer, ma non sono state rilevate caratteristiche atmosferiche. TRAPPIST-1b è il pianeta più vicino alla stella nana M del sistema e riceve un’irradiazione quattro volte superiore a quella che la Terra riceve dal Sole. Questa quantità relativamente elevata di riscaldamento stellare suggerisce che le emissioni termiche di TRAPPIST-1b possono essere misurabili, il che potrebbe far luce sull’atmosfera del pianeta.

I ricercatori hanno utilizzato lo strumento JWST Mid-Infrared Instrument (MIRI), in grado di osservare la radiazione a media e lunga lunghezza d’onda, per valutare l’emissione termica di TRAPPIST-1b. Gli autori hanno rilevato l’eclissi secondaria del pianeta (quando TRAPPIST-1b passa dietro la stella nana M) e hanno misurato la temperatura del lato giorno del pianeta e le sue proprietà atmosferiche.

Trappist-1b

Secondo gli autori, l’interpretazione più semplice delle loro scoperte è che l’atmosfera planetaria è scarsa o inesistente e non ridistribuisce le radiazioni della stella ospite, mentre l’assorbimento atmosferico da parte dell’anidride carbonica o di altre specie è quasi inesistente. Questo probabilmente perché TRAPPIST-1b assorbe quasi tutta l’irradiazione della stella nana M e non ha un’atmosfera ad alta pressione. L’assenza di un’atmosfera sostanziale è coerente con i risultati delle previsioni modellistiche.

Le osservazioni future hanno il potenziale per sviluppare ulteriormente la nostra comprensione della ridistribuzione del calore di TRAPPIST-1b, così come le proprietà dei pianeti terrestri nani M e le loro differenze con quelli del nostro sistema solare.