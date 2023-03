MeteoWeb

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Noi votiamo con l’opposizione quando ci sono terreni comuni ma se il governo presenta, ad esempio, la cancellazione dell’abuso d’ufficio che paralizza i comuni, io la voto perchè sto in politica per far accadere le cose, non per andare in piazza”. Così Carlo Calenda a Zapping su Rai Radio 1.