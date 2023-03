Ucraina: Aiea, ‘sicurezza centrale Zaporizhzhia resta precaria’

MeteoWeb

Vienna, 23 mar. (Adnkronos/Dpa) – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) è allarmata dalla continua disconnessione dell’ultima linea elettrica di riserva rimasta nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. L’ultima linea elettrica di riserva da 330 kilovolt è stata danneggiata il 1° marzo ed è rimasta scollegata e in riparazione, ha dichiarato il capo dell’AIEA Rafael Grossi, aggiungendo che “la sicurezza nucleare della ZNPP rimane in uno stato precario”.

Da quando è stato disconnesso, l’impianto fa affidamento sui generatori diesel di emergenza per il raffreddamento del reattore e altre funzioni essenziali di sicurezza e protezione nucleare, ha affermato Grossi. “Chiedo ancora una volta un impegno di tutte le parti per garantire la sicurezza nucleare e la protezione della centrale”.