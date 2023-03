Ucraina: Conte a Meloni, ‘lei sta portando in guerra l’Italia’

MeteoWeb

Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – “Le armi inviate in Ucraina da difensive diventate sempre più offensive” e “altro che gratuite, presidente Meloni”, mentre “nessuna voce si leva a prendere le distanze dall’alleato inglese che ha annunciato l’invio a Kiev di proiettili con uranio impoverito. Ci state trascinando di gran carriera in guerra ignorando che in un conflitto scatenato da una potenza nucleare non ci sono vincitori. Per questo non possiamo sostenere ulteriori forniture militari e inviamo tutti in Parlamento a uscire dall’equivoco che questo sia il modo di aggiungere la pace”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula alla Camera a seguito delle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.

“Lei, presidente Meloni, ieri in Senato ha dichiarato che non è questo il momento della pace, e qual è? Chi lo decide e su quali basi? Noi non abbiamo ottenuto nessuna risposta da lei, ma un’indicazione è venuta dal suo maitre à penser, Orban, che ha dichiarato: siamo molto vicini a mettere sul tavolo la proposta che anche i soldati dei paesi alleati di Kiev attraversino il confine e vadano in Ucraina”.

“Vede presidente Meloni, lei sta portando l’Italia in guerra con piglio coraggioso, ma gli italiani sanno che il coraggio non alberga in chi si limita a prendere ordini per compiacere alleati protesi all’escalation militare, ma in chi ha la forza di parlare ai nostri alleati e porre l’Italia in linea con la sua tradizionale vocazione a capo di uno sforzo diplomatico per una via d’uscita politica che è l’unica vera alternativa al conflitto globale”.