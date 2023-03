Ucraina: Donzelli (Fdi), ‘preoccupazioni Lega sono le nostre, centrodestra unito’**

MeteoWeb

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Maggioranza divisa sul sostegno all’Ucraina? “Sappiate che le preoccupazioni espresse dalla Lega sul rischio di un’escalation non sono questioni di visione, ma le stesse che abbiamo noi di Fratelli d’Italia, con la consapevolezza del centrodestra unito che la pace non si costruisce con la vigliaccheria, si costruisce nel rispetto, nella libertà e nella dignità internazionale. E’ questa consapevolezza che unisce il centrodestra”. Lo ha detto in Aula il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.