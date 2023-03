Ucraina: Kiev, ‘attacco aereo russo colpisce edifici residenziali nel Donetsk’

MeteoWeb

Kiev, 26 mar. (Adnkronos) – Un attacco aereo russo ha colpito due edifici a più piani ad Avdiivka, una città nell’oblast di Donetsk. Lo ha riferito il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, precisando che non ci sono state vittime.

Secondo quanto riferito alcuni giorni fa da Oleksii Dmytrashkivskyi, portavoce militare ucraino, l’area di Avdiivka è attualmente una delle più attive in prima linea ucraina, ma le truppe russe si stanno “sfinendo”. Le forze russe stanno cercando di accerchiare la città di Avdiivka, considerata “la seconda Bakhmut”, e di attaccare Mariinka, ha detto Dmytrashkivskyi alla televisione nazionale, aggiungendo che “non ci sono state perdite di territorio”.

Avdiivka è stata una città in prima linea da quando la Russia ha invaso per la prima volta il Donbass nel 2014 ed è in gran parte distrutta. Si trova a soli 10 chilometri a nord del centro della città di Donetsk occupata dai russi.