Ucraina: Lituania, ‘con decisione sulle armi nucleari in Bielorussia Putin vuole intimidire’

Vilnius, 26 mar. (Adnkronos/Dpa) – “Con questa mossa, il presidente russo Vladimir Putin mira a intimidire i paesi che sostengono l’Ucraina”. Lo ha scritto su Facebook il ministro della Difesa lituano Arvydas Anusauskas, secondo cui non dovrebbero esserci reazioni particolari ai piani del Cremlino di trasferire armi nucleari nella vicina Bielorussia. “La difesa di un paese della NATO contro la minaccia delle armi nucleari – ha spiegato – è garantita, indipendentemente dal fatto che queste armi siano di stanza a ovest dei nostri confini, a Kaliningrad, a est, in Bielorussia, o a nord, a Leningrado”.

“Questo decisione – ha aggiunto il ministro – mostra soltanto i timori di Putin di un rafforzamento delle forze NATO sul suo fianco orientale in risposta alla sua guerra contro l’Ucraina”.