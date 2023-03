Ucraina: Podolyak, ‘Putin dispiega missili nucleari in Bielorussia per paura’

MeteoWeb

Kiev, 26 mar. (Adnkronos) – L’Ucraina vede il piano del presidente russo Vladimir Putin di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia come una mossa dettata dalla paura di una possibile sconfitta. Lo ha scritto su Twitter il consigliere dell’ufficio presidenziale ucraino Mychaylo Podolyak, aggiungendo di considerare Putin “molto prevedibile”: l’annuncio dimostra che Putin ha paura di perdere la guerra contro l’Ucraina, ha affermato il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Inoltre, ha aggiunto Podolyak, la Russia compie così un crimine, violando il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.