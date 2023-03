Ucraina: World Athletics, russi e bielorussi esclusi dalle competizioni internazionali

MeteoWeb

Londra, 23 mar. – (Adnkronos) – Russi e bielorussi rimarranno fuori dalle competizioni internazionali di atletica leggera per ?il prossimo futuro?. Lo ha annunciato World Athletics, la federazione internazionale della regina degli sport. Al termine dell?esecutivo, il presidente Sebastian Coe ha annunciato la riammissione della federazione atletica di Mosca, sospesa da sette anni a seguito dello scandalo doping, ma al tempo stesso ha ribadito la sua linea dura sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali, intrapresa subito dopo l?invasione dell?Ucraina.

Il Cio aveva messo al bando atleti di Mosca e Minsk a febbraio 2022, ma negli ultimi mesi ha dichiaratamente espresso la volontà di trovare una soluzione per consentirgli la partecipazione come ?atleti neutrali? a Parigi. Il nuovo no della federazione internazionale del principale sport olimpico rappresenta un ostacolo pesante in vista delle qualificazioni.

La World Athletics ha anche deciso che dal 31 marzo gli atleti transgender non potranno partecipare alle competizioni internazionali tra le donne. A essere esclusi sono i transgender, ?che abbiano avuto una pubertà maschile?.