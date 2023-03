Ucraina: Zelensky, ‘da Cina ancora nessuna proposta su colloqui di pace’

MeteoWeb

Tokyo, 25 mar. (Adnkronos) – Ancora non è pervenuta alcuna proposta su colloqui di pace da parte della Cina. Lo ha detto al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che ha aggiunto di aver chiesto la cooperazione di Pechino per un piano di pace in 10 punti proposto dalla parte ucraina e lo svolgimento di un incontro al vertice.

Nella sua intervista, Zelensky ha espresso scetticismo sulla proposta in 12 punti della Cina che chiede un cessate il fuoco e negoziati di pace tra Russia e Ucraina, affermando che “il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale” deve venire prima di tutto. ?Non ho ricevuto una proposta di mediazione dalla Cina – ha aggiunto – Non ho ricevuto proposte per incontrarci. Anch’io, tramite canali diplomatici, ho dato messaggi diretti che voglio parlare con il leader della Cina”.