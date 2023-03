Usa: tornado, Biden approva ‘dichiarazione di disastro’ per il Mississippi

MeteoWeb

Washington, 26 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato ufficialmente una dichiarazione di disastro per le contee del Mississippi colpite dal tornado della scorsa notte, ordinando aiuti federali per le aree coinvolte.

“L’assistenza includerà sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare le persone e gli imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro”, ha affermato un comunicato della Casa Bianca.