Quali tipi di vaccini COVID-19 è utile somministrare nelle persone a rischio?

La malattia coronavirus 2019 (COVID-19) è stata una sfida per tutto il mondo dall’inizio del 2020. Sappiamo tutti come i vaccini COVID-19 sono stati considerati cruciali per la eradicazione della malattia. Invece di produrre vaccini classici, alcune aziende hanno puntato a sviluppare prodotti che funzionano introducendo nel soggetto ospite, la proteina antigenica di SARS-CoV-2 chiamata Spike, iniettando un liquido contenente RNA messaggero o una sequenza di DNA.

L’obiettivo di questo studio pubblicato sulla rivista online Pathogens è quello di dare una panoramica esaustiva del grado di sicurezza dei vaccini. Per far ciò lo studio si concentra sugli effetti negativi reali noti di queste vaccinazioni. La questione della sicurezza dei vaccini nelle persone a rischio, in particolare quelle con malattie autoimmuni o con miocardite è molto delicata.

Il vaccino COVID-19 contro le varianti Omicron

Vi è la reale necessità di somministrare questi vaccini con effetti a lungo termine poco chiari nelle persone a rischio con condizioni autoimmuni per le varianti Omicron? I vaccini COVID-19 sono stati sviluppati in tutto il mondo utilizzando approcci di produzione innovativi o più tradizionali. Alcuni di questi approcci si basavano sull’iniezione del virus inattivato, e questi tipi di vaccini sono stati utilizzati principalmente nei Paesi a basso e medio reddito del mondo. Come riportato dai dati dell’OMS nel 2022, esistono diversi vaccini in varie fasi di sviluppo in tutto il mondo, con 153 e 196 vaccini in studi clinici e preclinici, rispettivamente.

I prodotti sviluppati su basi genetiche sono utilizzati principalmente nei paesi ad alto reddito (USA, Europa, Australia) e l’uso di vaccini basati sull’mRNA è predominante. La variabilità del virus SARS-CoV-2 è complessa e i vaccini non possono ridurre efficacemente la diffusione del virus, il che rende difficile ottenere l’immunità della popolazione.

Vaccini COVID-19 e vaccini genetici

Tuttavia, i vaccini più “tradizionali” e i vaccini genetici sembrano avere un’efficacia simile. Ad esempio, un recente studio sul vaccino Soberana di Cuba ha dimostrato un’elevata immunogenicità, con la promozione dell’immunoglobulina neutralizzante G (IgG) e delle risposte specifiche delle cellule T contro le varianti (le varianti di Omicron non sono state testate come con i vaccini genetici).

Sono stati frequenti i vaccini genetici e, in particolare, dei vaccini più diffusi in Europa e negli Stati Uniti, i vaccini mRNA. Attualmente, l’efficacia reale dei vaccini mRNA contro le varianti di Omicron non è chiara e sembra essere inferiore a quella ottenuta con le varianti precedenti, anche con una quarta dose.

Gli effetti collaterali del vaccino COVID-19

In effetti, alcuni studi dimostrano che, dopo diversi mesi dall’inoculazione, la protezione contro la malattia COVID-19 ottenuta con i vaccini mRNA diminuisce quasi completamente, a meno che non vengano assunte ulteriori dosi, e questo è stato notato già al momento della diffusione della variante Delta.

Poiché ci sono persone che sono state colpite da effetti collaterali in seguito alle vaccinazioni COVID-19, come alcune persone hanno sviluppato condizioni tra cui cardiomiopatia infiammatoria, come miocardite o pericardite, così come i problemi neurologici, trombosi e altre sindromi più rare. E’ possibile che i richiami del vaccino aumentino il verificarsi degli eventi avversi menzionati.

Il calcolo del rischio/beneficio degli attuali vaccini

Dato che le varianti di Omicron appaiono essere più infettive ma meno letali, il calcolo del rischio/beneficio probabilmente necessita di un aggiornamento. Ma è opportuno somministrare questi prodotti a persone a rischio con malattie autoimmuni, ma anche a persone sane, al momento delle varianti Omicron? È importante considerare a questo proposito che ci sono state segnalazioni di nuove diagnosi di malattie autoimmuni in seguito alle somministrazione della dose, anche se la prova della causalità non è sempre chiara, mentre diverse terapie funzionano per guarire il COVID-19.

La cardiomiopatia infiammatoria (miocardite/ pericardite) sembra essere tra gli effetti collaterali indesiderati predominanti dei vaccini genetici. Questo è molto importante per i pazienti con malattie autoimmuni per due motivi principali. Da un lato, è ben noto alla comunità scientifica che le malattie autoimmuni aumentano il rischio cardiovascolare.

Uno studio del Regno Unito

Uno studio recente su un grande set di dati da pazienti con 19 diverse malattie autoimmuni nel Regno Unito ha esaminato la sclerosi sistemica (ssc) e il lupus eritematoso sistemico (SLE) come alcune delle condizioni per lo più associate alla cardiomiopatia. Inoltre, gli effetti immunomediati e l’autoimmunità svolgono un ruolo nell’infiammazione cardiaca e nella miocardite. Infatti, la cardiomiopatia infiammatoria è compresa nel gruppo di malattie organo-specifiche autoimmune e anticorpi specifici cuore sono presenti nel 60% dei pazienti colpiti.

Una revisione della letteratura sull’efficacia di questi prodotti non è l’oggetto della presente panoramica, poiché questo argomento è stato ampiamente affrontato e rivisto al momento della diffusione delle prime varianti di virus, tra cui la variante Delta e, in seguito, le prime varianti di Omicron. Il fenomeno ADE (miglioramento dipendente dagli anticorpi) è un ulteriore effetto collaterale indesiderato di questi vaccini. Anche quest’ultimo effetto, così come la variabilità del virus, che compromette la durata della protezione dei vaccini COVID-19 dalla morte o da malattie gravi, è oggetto della presente revisione.

La sicurezza dei vaccini COVID-19

Le malattie autoimmuni comprendono un gruppo di malattie non trasmissibili, che colpiscono milioni di persone nel mondo; uccidono 41 milioni di persone ogni anno, il che equivale al 74% di tutte le morti a livello globale. Tra le malattie non trasmissibili, ci sono le malattie autoimmuni. SLE rappresenta il prototipo di malattie autoimmuni guidate da anticorpi. SLE è una malattia autoimmune con coinvolgimento multi-organo, ed è caratterizzata da un interferone di tipo I (IFN-I) e una firma neutrofila. Non esiste una cura definitiva per il LES e la malattia è caratterizzata da remissioni e razzi alternativi.

Altre malattie autoimmuni, ad esempio la sclerosi multipla (SM), sono anche caratterizzate da razzi e remissioni.

In generale, le malattie autoimmuni sono difficili da trattare e il trattamento farmacologico comprende terapie immunosoppressivi e antinfiammatorie, nonché terapie biologiche dirette a diverse molecole coinvolte nella risposta immunitaria e nella regolazione immunitaria. L’equilibrio tra l’attivazione della risposta immunitaria per contrastare le infezioni e la sua inibizione per evitare eccessiva infiammazione e progressione della malattia è incredibilmente delicato. Quando la campagna di immunizzazione COVID-19 è iniziata alla fine del 2020, le varianti SARS-CoV-2 più aggressive hanno predominato.

I soggetti a rischio

Ciò ha definiti alcuni soggetto dei pazienti a rischio, compresi quelli con malattie autoimmuni, che devono attenzionare l’opportunità di fare il vaccino COVID-19. Questi pazienti erano considerati ad alto rischio di complicazioni dovute sia all’influenza che al COVID-19. Tuttavia, esiste un’interessante meta-analisi che mostra che l’uso di una monoterapia come gli agenti del fattore di necrosi antitumorale (anti-TNF-α) in questi pazienti era associato a un rischio inferiore di ospedalizzazione e morte a causa della malattia COVID-19.

Le pubblicazioni sul rischio per questi pazienti e altre persone a rischio per COVID-19 sono per lo più dal 2021 e si riferiscono prevalentemente alle precedenti varianti SARS-CoV-2. Oggi, le varianti prevalenti sono derivate da Omicron, e tutte le varianti di Omicron mostrano finora meno letalità.

L’osservazione dei pazienti a rischio in Regno Unito e Germania

Le prove cliniche hanno iniziato a mostrare che i sintomi della malattia autoimmune potrebbero aumentare dopo le vaccinazioni COVID-19. Per esempio, una meta-analisi nel 2021 ha mostrato che non solo c’erano apparenze di manifestazioni neurologiche dopo le prime dosi di diversi vaccini COVID-19 in alcuni pazienti, ma anche più della metà di questi effetti sono stati osservati in persone con precedenti precedenti di autoimmunità (53%).

In particolare, i vaccini basati su mRNA, seguiti da vaccini virali basati sui vettori, hanno innescato molti episodi simili. Tra i rapporti più recenti, c’è uno studio in pazienti con sclerosi multipla dal Regno Unito e dalla Germania che ha riportato eventi avversi dopo i vaccini AstraZeneca e Pfizer. Questo studio ha riportato un deterioramento del 19% della SM nella coorte tedesca trattata con il vaccino mRNA.

Il fenomeno delle recidive da coronavirus

Un’altra ricerca ha riferito un aumento significativo delle recidive nei pazienti con SM, soprattutto nelle femmine in giovane età, che si è verificato anche dopo la malattia COVID-19. Anche in questo studio, i dati relativi alle infezioni da SARS-CoV-2 si riferiscono alle prime ondate (dal 1o marzo 2020 all’ottobre 2021).

Uno studio più recente riporta una ricaduta nell’1,31% dei pazienti analizzati, ma il 5,5% dei pazienti ha riportato un peggioramento dei sintomi. Nuovi picchi sono stati osservati in pazienti con LES o artrite reumatoide(RA), così come casi di nuove diagnosi di RA dopo la vaccinazione COVID-19.

Lo studio VACOLUP

Riportiamo due esempi: Terracina et al. hanno riferito un caso di un uomo di 55 anni che sviluppa una reazione epidermica RA 12 h dopo la seconda dose; Watanabe et al. hanno riferito un nuovo inizio di RA in un maschio di 53 anni solo quattro settimane dopo la somministrazione del vaccino. Ancora una volta, per quanto riguarda l’AR, ci sono state altre segnalazioni di reazioni allergiche, anche se sono considerati eventi rari.

C’era uno studio chiamato VACOLUP che includeva 696 partecipanti e che esplorava le reazioni nel LES. Questo studio è stato uno studio trasversale e osservazionale basato su un sondaggio web tra il 22 marzo 2021 e il 17 maggio 2021. In questo studio, il 3% dei 696 pazienti ha riferito un’eruzione cutanea del LES confermata dal medico dopo la vaccinazione. Il deterioramento della malattia nel 3% al 19% (a seconda dello studio) di pazienti con malattie autoimmuni non sono irrilevanti.

Gli eventi avversi alla vaccinazione

Di particolare importanza sono la miocardite e la pericardite, in parte perché determinano innegabili effetti a lungo termine dell’evento avverso della vaccinazione. Non è stato subito chiaro dopo l’inoculazione di massa iniziato che COVID-19 se i vaccini genetici potessero essere associati alla miocardite/ pericardite e con quale frequenza.

Un articolo sulla rivista scientifica JAMA ha riportato un’incidenza di casi di miocardite di 1 su 100.000. Per la pericardite, la frequenza calcolata era 1,8 su 100.000. Ciò significa che quasi 3 persone su 100.000, cioè quasi 1 su 33.300, potrebbero soffrire di infiammazione cardiaca dopo l’inoculazione con il vaccino COVID-19. Questo articolo mostra due grafici che dimostrano che il rischio di miocardite e pericardite è aumentato nel tempo durante la campagna vaccinale COVID-19.

Il caso clinico degli effetti avversi sui militari

Tuttavia, i numeri potrebbero essere più alti, come riportato in uno studio sul personale militare negli Stati Uniti, dove l’incidenza della miocardite è 3,5 volte superiore nell’intero gruppo militare analizzato e più di 4 volte superiore per il personale maschile, come riportato nella tabella 1 dello studio.

Questo si traduce in una frequenza di infiammazione cardiaca di circa 1:25.000 nel personale militare maschile. La differenza tra i due studi può essere dovuta al fatto che il personale militare è sottoposto a frequenti controlli sanitari, sebbene ciò non sia sempre garantito. Un fattore determinante importante in questi studi di frequenza è il tipo di indagine (passiva rispetto attiva), in quanto i dati sulla frequenza dei problemi cardiaci sono spesso derivati da un’indagine passiva, che potrebbe sottovalutare gli eventi avversi.

Il caso Israele

Ciò vale anche per un altro studio, che ha fatto riferimento alla banca dati dei “servizi sanitari Clalit” in Israele. Questo studio ha stimato una frequenza di miocardite di 2,13 su 100.000, con una frequenza molto più alta (di 1:10.000) per i giovani uomini (16-29 anni). Una frequenza di 1:12.361 è stata calcolata in un altro studio in Israele su adolescenti maschi. Un altro articolo riporta anche un aumento del rischio di miocardite, soprattutto dopo la seconda dose, e in particolare dopo il vaccino mRNA-1273, con un tasso di incidenza (RRI) di 23,10 (inferiore con gli altri vaccini).

Questa panoramica sugli eventi avversi del vaccino COVID-19 e COVID-19 non ha lo scopo di discutere l’efficacia dei vaccini COVID-19 contro l’originale e le prime varianti SARS-CoV-2, in quanto tale efficacia è stata documentata dalle pubblicazioni al primo lancio dei vaccini genetici.

Il calo di efficacia del vaccino anti-COVID-19

Diversi studi hanno documentato un rapido calo dell’efficacia di queste sostanze, una goccia che è più evidente dopo la diffusione delle diverse varianti di Omicron. Poiché molti studi indicano che le varianti reali del virus sono meno letali e che esistono terapie efficaci per il trattamento della malattia COVID-19, questo potrebbe essere il momento giusto per rivedere il rapporto rischio/beneficio di questi interventi farmacologici.

Ora un ulteriore fattore, che mancava al momento dei primi studi di efficacia, è che un gran numero di persone sta naturalmente acquisendo l’immunità anche attraverso le infezioni, comprese le infezioni pauci-sintomatiche. Pertanto, allo stato attuale, può essere possibile e utile riflettere sugli eventi avversi documentati di questi vaccini basati su geni. Un piccolo studio, dopo aver analizzato i dati dell’U.K. Health Security Agency ha rivelato che il tasso di mortalità nelle persone non vaccinate era inferiore a quello osservato nelle persone che avevano ricevuto almeno una dose di vaccino COVID-19.

Le persone a rischio: non solo pazienti anziani

Le persone a rischio non sono solo pazienti anziani. Oltre al cancro, che può colpire sia i pazienti giovani che anziani, malattie immunomediate e autoimmuni come il diabete, la sclerosi multipla, la psoriasi e altre possono svilupparsi anche nei giovani. I pazienti pediatrici e i giovani con queste condizioni croniche possono anche essere a rischio di sviluppo del miocardite, poiché i casi di miocardite non sono rari nei giovani, come riportato sopra.

Nel presente studio viene tenuto conto della casistica di casi di miocardite fino a 1:300 (indagine attiva) o 1:1000 (indagine passiva) in pazienti giovani e adolescenti. In un recente studio a cui questo fa riferimento, i giovani pazienti con miocardite indotta da vaccino sono stati seguiti per diversi mesi. Non tutti i pazienti sono guariti, anche se la maggior parte dei pazienti ha risposto positivamente al trattamento.

Conclusioni

Gli autori dello studio hanno dimostrato la persistenza di risultati anormali nella risonanza magnetica cardiaca e l’aumento di altri parametri che possono essere associati con effetti negativi. La miocardite è una forma di infiammazione cardiaca che può portare a futuri problemi di salute aggiuntivi in pazienti giovani a rischio con una possibilità di vita già compromessa.

La comunità scientifica deve essere consapevole di tali effetti e valutare se l’uso degli attuali vaccini genetici COVID-19, giustificato al momento delle precedenti varianti del coronavirus mortale, debba ancora essere incoraggiato per le più recenti varianti di Omicron. Un altro recente documento ha collegato la formazione di coaguli di sangue alla vaccinazione con i vaccini genetici nelle persone di età compresa tra 65 e oltre.

Pertanto, in questa fase, il rischio/beneficio potrebbe essere rivalutato anche per gli anziani. Lo sviluppo di vaccini più tradizionali basati su antigeni che sono molto meno variabili e che non sono dotati di effetti tossici intrinseci è altamente auspicabile per proteggere gli anziani e le persone a rischio, compresi quelli con autoimmunità