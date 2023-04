24 Ore: dal 25 al 28 maggio a Trento il gotha dell’imprenditoria al ‘Festival dell’Economia’

MeteoWeb

Milano, 3 apr. (Adnkronos) – Quattro giorni di eventi con 6 Premi Nobel, 19 ministri, oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali, 35 relatori internazionali, oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali. Questo il programma della 18esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, in programma dal 25 al 28 maggio 2023 nell?innovativa e vincente formula che vede per il secondo anno il Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell?Università di Trento.

Il tema scelto per quest’anno dal comitato scientifico presieduto dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini è ‘Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo’, un dialogo in perfetta continuità con l?edizione 2022, che ha avuto come titolo ‘Dopo la pandemia e la guerra. Tra ordine e disordine’ e in cui sono state analizzate la crisi della globalizzazione e la necessità di rivedere i modelli di sviluppo mondiali. Quattro giornate per riflettere sul futuro e analizzare le linee guida del cambiamento, con le sfide del nuovo mondo di fronte alle guerre e ai cambiamenti della geopolitica, al rischio pandemie, all?emergenza energetica e climatica.

A dibattere, saranno le menti più brillanti della scienza, gli opinion leader e gli esperti delle discipline più diverse, in dialogo con le personalità della politica, dell?economia e della società civile, alla ricerca di quella bussola che consentirà di trovare soluzioni adeguate. Nel parterre d?eccezione del programma spiccano 6 Premi Nobel: Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l’economia 2001 per il contributo alla teoria dell?informazione asimmetrica, da cui derivano disoccupazione e razionamento del credito (vinto insieme a G. A. Akerlof e A. M. Spence); Robert Shiller, Premio Nobel per l’economia 2013 (con L.P. Hansen e E.F. Fama) per le analisi empiriche sui prezzi delle attività finanziarie; James Heckman, Premio Nobel per l’economia 2000, insieme a Daniel McFadden, per il contributo allo sviluppo della teoria e dei metodi per l’analisi di campioni selettivi; Muhammad Yunus, Premio Nobel per la pace 2006 per l?impegno nel creare lo sviluppo economico e sociale dal basso; l?attivista per i diritti umani Tawakkol Karman, Premio Nobel per la Pace nel 2011 per la sua lotta non violenta per la democrazia e la sua difesa dei diritti delle donne nello Yemen, fondatrice della Tawakkol Karman International Foundation; e il Fondatore di Solidarno?? e attivista per i diritti umani Lech Walesa, Premio Nobel per la Pace 1983 per la campagna a favore della libertà di organizzazione in Polonia.

L?intervento di apertura della cerimonia inaugurale del festival, giovedì 25 maggio, sarà a cura del Card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, in dialogo con la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani, mentre la chiusura del Festival domenica 28 maggio sarà affidata al Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Tra gli interventi del primo giorno, giovedì 25 maggio, Sir Alex Younger, dal 2014 al 2020 capo di MI6, servizio segreto di intelligence britannico, analizzerà le minacce del nuovo mondo.

Tra gli incontri del secondo giorno, venerdì 26 maggio, l?astronauta Samantha Cristoforetti interverrà nel secondo degli appuntamenti del Festival dei Giovani, l?ex sindaco di New York Bill De Blasio parteciperà al panel dedicato alle città in trasformazione, e il Comandante Generale dell?Arma dei Carabinieri, Gen. Teo Luzi, affronterà il tema dell?evasione fiscale, corruzione ed efficienza della pubblica amministrazione. Partono poi quest?anno i Seminari dedicati all?economista Jean-Paul Fitoussi, che tratteranno argomenti specifici nel filone Un capitalismo da riformare. Il primo appuntamento è con il Premio Nobel Joseph E. Stiglitz in programma sabato 27 maggio.

Tra gli appuntamenti del quarto giorno, domenica 28 maggio, il sociologo e storico dell’economia Aaron Benanav si confronterà con l?economista Daniel Susskind sul tema della disoccupazione tecnologica tra mito e verità, mentre la Professoressa di Medicina all?Harvard Medical School Immaculata De Vivo spiegherà come vivere a lungo praticando la gentilezza. Tra le altre iniziative che hanno caratterizzato la scorsa edizione, torna anche l?appuntamento con ‘l?Osservatorio Pnrr’, che presenterà al Festival i risultati aggiornati dell?Osservatorio lanciato dal Sole 24 Ore nel dicembre 2021 per monitorare lo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra i personaggi coinvolti segnaliamo: il Giudice Emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, Thomas Donaldson (University of Pennsylvania), Giovanni Dosi (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), il Presidente Consiglio Vigilanza Bce Andrea Enria, il politologo Sergio Fabbrini (Università Luiss Guido Carli), il fisico e inventore Federico Faggin, l?ex Governatore della Banca d?Italia Antonio Fazio, il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, il Presidente emerito della Corte costituzionale Franco Gallo, il Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano Mauro Gambetti, il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, l?esperto di politica internazionale Daniel S. Hamilton (Johns Hopkins University), la CEO di Solvay Ilham Kadri, il Vice Direttore Generale del Fmi Fondo Monetario Internazionale Bo Li (da confermare), Donato Masciandaro (Università Bocconi), il Senatore a vita Mario Monti, il Prorettore Politecnico di Milano Giuliano Noci, il matematico Piergiorgio Odifreddi, la Presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani, il Presidente dell?Associazione Italia-ASEAN Romano Prodi, Alberto Quadrio Curzio (Università Cattolica di Milano), Lucrezia Reichlin (London Business School), il ricercatore informatico Alberto Sangiovanni-Vincentelli (University of California Berkeley), il Presidente Consob Paolo Savona, Paolo Scaroni (Rothschild & Co.), la Vice Direttrice Generale Fao Maria Helena Semedo, il presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera Giulio Tremonti, Giovanni Tria (Università di Roma Tor Vergata), la Vice Presidente Bei Banca Europea per gli investimenti Gelsomina Vigliotti.

Tra i 40 economisti di rilevanza internazionale, interverranno tra gli altri anche Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata), Marina Brogi (Università La Sapienza), Luigino Bruni (Università Lumsa), Marco Buti (European University Institute), Alberto Clò (Direttore Responsabile Energia), Marta Dassù (The Aspen Institute), Maria Demertzis (Bruegel), Gregorio De Felice, (Intesa Sanpaolo), Veronica De Romanis (Università Luiss Guido Carli), Giuseppe Di Taranto (Università LUISS Guido Carli), Massimo Egidi (Università Luiss Guido Carli), Marco Magnani (Università Luiss Guido Carli), Rainer Masera (Università Marconi), Marcello Messori (Università Luiss Guido Carli), Marcello Minenna (Università La Sapienza), Luigi Paganetto (Università di Roma Tor Vergata), Charlotte Robertson (Harvard Business School), Arrigo Sadun (Tlsg), Maria Savona (University of Sussex), Fabio Scacciavillani, Daniel Susskind (Oxford University), Davide Tabarelli (Università Bocconi, Nomisma Energia), Stefano Zamagni (Pontificia Accademia Scienze Sociali).

Saranno inoltre presenti oltre 40 Top Manager e Imprenditori di alcune delle più importanti imprese nazionali ed internazionali, tra cui Luigi Abete, presidente della Luiss Business School, Diana Bracco, presidente e amministratore delegato Bracco, Francesco Gaetano Caltagirone, presidente Gruppo Caltagirone, Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Manifatture Sigaro Toscano, Antonio D?Amato, amministratore delegato di Seda International Packaging Group, Giovanna Della Posta, ceo Invimit Sgr, Melissa Ferretti Peretti, vicepresident Google, Alberto Forchielli (Mindful Capital Partners), Maurizio Gardini, presidente Confcooperative, Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato Marcegaglia Holding, Sergio Marullo di Condojanni, ceo di Angelini Industries, Gianfelice Rocca, presidente Gruppo Techint, Francesco Starace, amministratore delegato Enel, Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e ceo Pirelli &