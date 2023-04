25 aprile: Fini, ‘da Meloni risposta inequivocabile’

MeteoWeb

Roma, 26 apr (Adnkronos) – Presidente Fini, la frase di Giorgia Meloni risponde alla sua richiesta di un pronunciamento chiaro della destra sul 25 aprile? “Sì”, dice Gianfranco Fini al ‘Corriere della sera’ sottolineando: “Meloni ha dato una risposta inequivocabile, ne sono lieto”.

“Di certo il mio invito a Meloni a definirsi antifascista non è stato accolto alla lettera: nel lessico, non cita l?antifascismo. Ma è stato accolto nella sostanza, nei valori richiamati e nei riferimenti alla destra del dopoguerra. Al riguardo non avevo, per la considerazione che ho del presidente del Consiglio, alcun dubbio”, spiega l’ex ministro degli Esteri.

“Faccio notare che Alleanza Nazionale nacque proprio tre decenni fa e che le parole ?valori conculcati dal fascismo? sono contenute nel documento finale del congresso di Fiuggi”, sottolinea tra le altre cose Fini.