25 aprile: Lupi, ‘parole Meloni celebrano unità nazionale e valori democrazia e Costituzione’

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “L?intervento di Giorgia Meloni è degno del ruolo di presidente del Consiglio, parole che celebrano l?unità nazionale, i valori della Costituzione e della democrazia, mettono fine alle stucchevoli e pretestuose polemiche di questi giorni e rinnovano l?impegno dell?Italia per la difesa della libertà”. Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi.

“Ai tanti soloni della sinistra che attaccano Meloni e strizzano l?occhio a Putin, vorremmo ricordare -aggiunge- che la democrazia non è una conquista scontata e che oggi la battaglia contro la dittatura e l?autoritarismo si combatte in Ucraina?.