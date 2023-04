25 aprile: Mattarella, ‘Cuneo terra di alpini caduti in Russia per sciagura voluta da fascismo’

MeteoWeb

Cuneo 25 apr. (Adnkronos) – “Nuto Revelli ha parlato della sua esperienza di comandante partigiano e della lotta svolta in montagna come di un vissuto di libertà: di un luogo dove era possibile assaporare il gusto della libertà prima che venisse restituita a tutto il popolo italiano. Una terra allora non prospera, tanto da ispirargli i racconti del ‘mondo dei vinti’. Una terra ricca però di valori morali. Non c?è una famiglia che non abbia memoria di un bisnonno, di un nonno, di un congiunto, di un alpino caduto in Russia, nella sciagurata avventura voluta dal fascismo. Non c?è famiglia che non ricordi il sacrificio della Divisione alpina ‘Cuneense’ nella drammatica ritirata, con la Julia. Un altro esempio. Un altro monito alla insensatezza della guerra. Rendiamo onore alla memoria di quei caduti”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione a Cuneo del 78/mo anniversario della Liberazione.