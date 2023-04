25 aprile, Meloni: “Sia momento di ritrovata concordia nazionale”

MeteoWeb

Roma, 25 apr. – (Adnkronos) – ?Nel mio primo 25 Aprile da presidente del Consiglio, affido alle colonne del Corriere alcune riflessioni che mi auguro possano contribuire a fare di questa ricorrenza un momento di ritrovata concordia nazionale nel quale la celebrazione della nostra ritrovata libertà ci aiuti a comprendere e rafforzare il ruolo dell?Italia nel mondo come imprescindibile baluardo di democrazia. E lo faccio con la serenità di chi queste riflessioni le ha viste maturare compiutamente tra le fila della propria parte politica ormai 30 anni fa, senza mai discostarsene nei lunghi anni di impegno politico e istituzionale. Da molti anni infatti, e come ogni osservatore onesto riconosce, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo?. E’ quanto scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento sul ?Corriere della Sera?, ricordando come “il 25 Aprile 1945 segna evidentemente uno spartiacque per l?Italia: la fine della Seconda guerra mondiale, dell?occupazione nazista, del Ventennio fascista, delle persecuzioni anti ebraiche, dei bombardamenti e di molti altri lutti e privazioni che hanno afflitto per lungo tempo la nostra comunità nazionale?.

?Purtroppo, la stessa data -aggiunge- non segnò anche la fine della sanguinosa guerra civile che aveva lacerato il popolo italiano, che in alcuni territori si protrasse e divise persino singole famiglie, travolte da una spirale di odio che portò a esecuzioni sommarie anche diversi mesi dopo la fine del conflitto. Così come è doveroso ricordare che, mentre quel giorno milioni di italiani tornarono ad assaporare la libertà, per centinaia di migliaia di nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia iniziò invece una seconda ondata di eccidi e il dramma dell?esodo dalle loro terre?. ?Ma il frutto fondamentale del 25 Aprile -ricorda Meloni- è stato, e rimane senza dubbio, l?affermazione dei valori democratici, che il fascismo aveva conculcato e che ritroviamo scolpiti nella Costituzione repubblicana?.

?Nel gestire quella difficile transizione, che aveva già conosciuto un passaggio significativo con l?amnistia voluta dall?allora ministro della Giustizia Togliatti – scrive ancora il presidente del Consiglio -, i costituenti affidarono alla forza stessa della democrazia e della sua realizzazione negli anni il compito di includere nella nuova cornice anche chi aveva combattuto tra gli sconfitti e quella maggioranza di italiani che aveva avuto verso il fascismo un atteggiamento ?passivo?. Specularmente, chi dal processo costituente era rimasto escluso per ovvie ragioni storiche, si impegnò a traghettare milioni di italiani nella nuova repubblica parlamentare, dando forma alla destra democratica. Una famiglia che negli anni ha saputo allargarsi, coinvolgendo tra le proprie fila anche esponenti di culture politiche, come quella cattolica o liberale, che avevano avversato il regime fascista?.

Dopo il 25 aprile ?è nata una grande democrazia, solida, matura e forte, pur nelle sue tante contraddizioni, e che nel lungo Dopoguerra ha saputo resistere a minacce interne ed esterne, rendendo protagonista l?Italia nei processi di integrazione europea, occidentale e multilaterale. Una democrazia nella quale nessuno sarebbe disposto a rinunciare alle libertà guadagnate. Nella quale, cioè, libertà e democrazia sono un patrimonio per tutti, piaccia o no a chi vorrebbe che non fosse così. E questa non solo è la conquista più grande che la nostra Nazione possa vantare ma è anche l?unico, vero antidoto a qualsiasi rischio autoritario?. ?Per questo -aggiunge il premier- non comprendo le ragioni per le quali, in Italia, proprio fra coloro che si considerano i custodi di questa conquista vi sia chi ne nega allo stesso tempo l?efficacia, narrando una sorta di immaginaria divisione tra italiani compiutamente democratici e altri ? presumibilmente la maggioranza a giudicare dai risultati elettorali ? che pur non dichiarandolo sognerebbero in segreto un ritorno a quel passato di mancate libertà?.

“Capisco quale sia l?obiettivo di quanti, in preparazione di questa giornata e delle sue cerimonie, stilano la lista di chi possa e di chi non possa partecipare, secondo punteggi che nulla hanno a che fare con la storia ma molto hanno a che fare con la politica. È usare la categoria del fascismo come strumento di delegittimazione di qualsiasi avversario politico: una sorta di arma di esclusione di massa, come ha insegnato Augusto Del Noce, che per decenni ha consentito di estromettere persone, associazioni e partiti da ogni ambito di confronto, di discussione, di semplice ascolto?. ?Un atteggiamento talmente strumentale -lamenta là premier- che negli anni, durante le celebrazioni, ha portato perfino a inaccettabili episodi di intolleranza come quelli troppe volte perpetrati ai danni della Brigata ebraica da parte di gruppi estremisti. Episodi indegni ai quali ci auguriamo di non dover più assistere. Mi domando se queste persone si rendano conto di quanto, così facendo, indeboliscono i valori che dicono di voler difendere?.

Luciano Violante individuò ?nel suo memorabile discorso di insediamento da presidente della Camera quasi trent?anni fa? proprio in una certa ?concezione proprietaria? della lotta di Liberazione uno dei fattori che le impedivano di diventare patrimonio condiviso da tutti gli italiani. Un concetto ripreso nel 2009 da Silvio Berlusconi (allora presidente di un Consiglio dei ministri nel quale sedevo anche io) in un altro famoso discorso, quando a Onna, celebrando l?anniversario della Liberazione sulle macerie del terremoto, invitò a fare del 25 Aprile la ?Festa della Libertà?, così da superare le lacerazioni del passato. Un auspicio che non solo condivido ma che voglio, oggi, rinnovare, proprio perché a distanza di 78 anni l?amore per la democrazia e per la libertà è ancora l?unico vero antidoto contro tutti i totalitarismi. In Italia come in Europa?.

?Una consapevolezza -aggiunge il premier- che ha portato il Parlamento europeo a condannare inequivocabilmente e definitivamente tutti i regimi del ?900, senza eccezioni, con una risoluzione del settembre 2019 nella quale mi riconosco totalmente, e che il gruppo di Fratelli d?Italia, insieme a tutta la famiglia dei Conservatori europei e all?intero centrodestra, votò senza alcuna esitazione (a differenza, purtroppo, di altri). Una risoluzione che assume nell?attuale contesto un valore ancora maggiore, dinnanzi alla eroica resistenza del popolo ucraino in difesa della propria libertà e indipendenza dall?invasione russa?.