Allerta Meteo Milano: vento fino a domani sera

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato il proseguimento dell’allerta meteo gialla (rischio moderato) per vento a Milano fino alla serata di domani, venerdì 14 aprile. Il Comune di Milano raccomanda di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri), impalcature dei cantieri, dehors e tende. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.