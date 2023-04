Ambiente: Orlando (Pd), ‘pdl per indagine conoscitiva su perdite gas e acqua’

MeteoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Dando corso a un impegno che avevo preso con Legambiente Onlus sulle emissioni fuggitive di metano dalle reti infrastrutturali nazionali ho presentato alla Camera dei Deputati una proposta di indagine conoscitiva sulle perdite di gas e acqua lungo tutto il territorio nazionale, sottoscritta dai colleghi Pd e in particolare da Vinicio Peluffo e Marco Simiani, capigruppo nelle commissioni competenti, che ringrazio”. Lo scrive Andrea Orlando del Pd su Fb.

“La richiesta è stata avanzata nelle commissioni Attività produttive e Ambiente della Camera e ha lo scopo approfondire e valutare l’impatto delle fuoriuscite di gas naturale da centrali di produzione e infrastrutture di condotta e delle perdite di acqua lungo le reti di distribuzione, anche degli acquedotti rurali. Si tratta di uno strumento utile -spiega- per comprendere quale sia l’attuale stato di salute delle infrastrutture energetiche e idriche presenti sul territorio nazionale e quali siano i rischi connessi anche in relazione agli investimenti del Pnrr e ai processi di transizione energetica ed ecologica in atto”.

“La riduzione delle emissioni di metano in atmosfera è infatti una priorità assoluta per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento del cambiamento climatico e per gli obiettivi di efficienza e indipendenza energetica. Così pure arrivare ad una drastica riduzione delle perdite di acqua lungo gli acquedotti, inclusi quelli rurali, potenziando e adeguando le infrastrutture idriche, anche al fine di aumentarne la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, consentirebbe la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità. L’indagine conoscitiva consentirebbe al Parlamento di avere un quadro di informazioni utili per valutare l’eventuale necessità di interventi normativi e di investimenti mirati.