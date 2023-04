Barletta: sequestrati 880mila prodotti non conformi a standard di sicurezza

MeteoWeb

Barletta, 26 apr. (Adnkronos) – I Finanzieri del Gruppo di Barletta, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 880.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. In particolare hanno individuato, in un?attività commerciale operante nel settore della vendita di calzature, pelletteria e abbigliamento, articoli di varia natura non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, in quanto risultati privi delle informazioni indispensabili per il consumatore, quali la presenza di eventuali sostanze nocive, le precauzioni d?uso, la composizione dei materiali costitutivi e la loro descrizione in lingua italiana.

Il responsabile dell?attività commerciale è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l?applicazione delle relative sanzioni.