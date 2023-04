Basket: Eurolega, l’Olimpia Milano batte il Barcellona 84-76

MeteoWeb

Milano, 7 apr. – (Adnkronos) – L’Olimpia Milano si congeda dal proprio pubblico con una bella vittoria. Nel 33° e penultimo turno di Eurolega, la squadra di Ettore Messina ha battuto il Barcellona secondo in classifica per 84-76. Trascinata dai 18 punti di Napier, dai 12 di Baron e da altri tre in doppia cifra, l’EA7 ha fatto la differenza in un secondo tempo praticamente perfetto, in cui ha fatto vedere le straordinarie potenzialità di una squadra che può recriminare per il mancato approdo ai playoff. Giovedì 13 aprile l’EA7 chiuderà la sua stagione in Europa rendendo visita alla Virtus Bologna nel derby tutto italiano, che sfortunatamente non varrà un posto ai playoff: diretta Sky Sport e streaming su Now.