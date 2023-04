Basket: Pozzecco, ‘soddisfatto del sorteggio, il viaggio verso Manila è già iniziato’

MeteoWeb

Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – ?Il Mondiale sarà per noi un?altra tappa significativa nel percorso di crescita e credibilità, sia come Nazionale sia come maturazione di questa generazione di giocatori italiani. Sarà anche una buona occasione per continuare a creare entusiasmo come abbiamo fatto finora con una serie di sold-out in tutte le nostre partite”. Lo dice il ct dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco dopo il sorteggio della Coppa del Mondo 2023 che vedrà gli azzurri giocare nel gruppo A con Filippine, Angola e Repubblica Dominicana. “Il sorteggio ci soddisfa anche per motivi logistici perché ci permette di rimanere a Manila per tutta la durata della competizione ma non vogliamo sottovalutare le nostre avversarie, tra cui le Filippine padrone di casa e la Repubblica Dominicana capace di eliminare l?Argentina vice-campione del Mondo dalla corsa al Mondiale -aggiunge Pozzecco-. Con il mio staff abbiamo seguito in call l?intero sorteggio con grande partecipazione e sono contento di come tutti nel team si sentano coinvolti. Il viaggio verso Manila è già iniziato?.