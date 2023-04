Berlusconi ricoverato, Zangrillo: “Situazione tranquilla”

MeteoWeb

Milano, 15 apr. – (Adnkronos) – Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, rassicura sulle condizioni dell’ex premier, ricoverato , in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Il direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica ha risposto “sì” ai giornalisti che gli hanno chiesto se la situazione è tranquilla. “Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via, traete voi le conclusioni” le parole del medico che – dopo aver assistito al match a Genova – è rimasto circa un’ora nella struttura ospedaliera prima di allontanarsi a bordo della sua auto.

Giornata senza visite di familiari per Silvio Berlusconi. Dal cancello in via Olgettina 60 non sono transitati i figli come, invece, hanno fatto fin dal primo giorno di ricovero.