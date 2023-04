Bomba a San Pietroburgo, donna ricercata per omicidio blogger Tatarsky

MeteoWeb

(Adnkronos) – Una donna residente a San Pietroburgo ?è ricercata perché sospettata dell’, ucciso ieri in un bar di San Pietroburgo. In precedenza sembrava che la donna fosse già stata arrestata, ma oggi il ministero dell’Interno russo ha inserito Darya Trepova nella lista dei ricercati in relazione all’esplosione.

Secondo il sito russo Fontanka, le forze dell’ordine hanno condotto perquisizioni nel quartiere Pushkinsky di San Pietroburgo, dove la ragazza risulta residente. ?Le ricerche si sono concluse in un appartamento da dove una donna, presumibilmente la madre di Trepova, è stata portata fuori dall’abitazione a volto coperto”, scrive il giornale. Secondo quanto riferito dai media russi, Trepova è nata a San Pietroburgo il 16 febbraio 1977.

I media russi ieri hanno riportato che ad uccidere Tatarsky, il cui ?, sarebbe stato un ordigno nascosto in una statuetta che una donna, presentatasi come un’artista di nome Nastya, ha donato al blogger poco prima dello scoppio. Secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti, sarebbero stati utilizzati almeno 200 grammi di esplosivo. Fomin, seguito su Telegram da oltre 560mila persone, era noto per le sue posizioni filo-Putin e per l’appoggio totale all’invasione dell’Ucraina ed era apparso come ospite del gruppo pro guerra chiamato Cyber Front Z. Le autorità russe hanno aperto un’inchiesta per omicidio.

E’ intanto salito a 32 il numero delle persone rimaste ferite nell’esplosione. Tra questi, 10 versano in gravi condizioni. L’esplosione ha devastato il locale, distruggendo anche le vetrate. Secondo informazioni riportate da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, il locale sarebbe stato riconducibile in passato a Yevgheny Prigozhin, capo dei mercenari della Wagner.

L’ANALISI – Secondo gli analisti dell’American Institute for the Study of War (ISW), l’uccisione del blogger può essere intesa come un monito al capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin. “L’uccisione di Fomin in un bar legato a Wagner a San Pietroburgo potrebbe rivelare ulteriori fratture nel Cremlino e nella sua cerchia ristretta”, si legge in un report. L’assassinio di Fomin – sottolinea l’Isw – potrebbe essere la prova che la tolleranza di Vladimir Putin per i blogger militari si sta “generalmente indebolendo”, ma potrebbe anche essere il risultato della “vicinanza di Fomin e Prigozhin”. “L’omicidio di Fomin nel bar di Prigozhin è probabilmente parte di una più ampia escalation di conflitti interni russi che coinvolgono il gruppo Wagner. Fomin era un critico del comando militare russo e del Ministero della Difesa russo”.