Calcio: Candreva al 90′ risponde a Gosens, 1-1 tra Salernitana e Inter

MeteoWeb

Salerno, 7 apr. – (Adnkronos) – Amara beffa per l’Inter raggiunta al 90? dalla Salernitana, nel primo anticipo della 29/a giornata di Serie A, grazie a un gol di Candreva che con un cross dalla destra scavalca e sorprende Onana. I nerazzurri passano in vantaggio dopo appena 6? con Gosens, su assist di testa di Lukaku, ma poi non riescono a chiudere la partita: Ochoa decisivo in più occasioni, Barella colpisce un palo e Lukaku la traversa con un colpo di testa ravvicinato. Un legno anche per la Salernitana, con la traversa di Dia. La squadra di Inzaghi, che non vince in Serie A da 4 turni, aggancia momentaneamente il Milan (impegnato alle 21 a San Siro con l’Empoli) al 3° posto con 51 punti, mentre i granata sono quindicesimi a quota 29.

L?Inter passa alla prima occasione: Lukaku prolunga una palla di testa per l?inserimento di Gosens, che brucia Bronn e batte Ochoa. E? poi lo stesso Lukaku che ha un paio di ottime occasioni per raddoppiare, ma prima calcia fuori in diagonale col sinistro e poi non arriva col giusto timing sul suggerimento di Gosens da sinistra. Il belga ci riprova anche alla metà del primo tempo, ma il suo sinistro è debole e centrale, Ochoa non ha problemi. Correa ha la sua occasione con un colpo di testa ma trova la risposta del portiere messicano, si va all?intervallo con una parata di Onana su Coulibaly e con un vero e proprio miracolo di Ochoa che in qualche modo, d?istinto, toglie dalla porta un colpo di testa da pochi passi di Lukaku su cross di Dumfries.

A inizio ripresa entra Dia a fianco di Piatek, ma è ancora l?Inter a sfiorare il gol con un tiro di Barella che Ochoa devia quanto basta per mandarlo sul palo. Candreva riesce a mettere in difficoltà Onana con un cross velenoso. Dopo l?ora di gioco Ochoa salva su Dumfries, sull?angolo seguente Lukaku centra la traversa da pochi passi e poi il portiere messicano fa una gran parata rialzandosi su De Vrij che subito dopo trova il muro granta a fermare il tentativo di tap-in. L?Inter rischia tantissimo quando Dia coglie a sua volta la traversa deviando un cross di Candreva dalla destra. Lautaro Martinez, entrato nella ripresa, potrebbe chiudere i conti, ma cerca un improbabile pallonetto a tu per tu con Ochoa. Fa meglio Lukaku, ma trova ancora l’estremo difensore a dirgli di no. Nel finale la Salernitana attacca con tutti gli effettivi e viene premiata al 90′ con un gol fortunoso di Candreva, il cui cross sbilenco dalla destra inganna Onana e si infila all?incrocio dei pali.