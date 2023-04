Calcio: Ceferin, ‘non deve crescere gap tra club ricchi e poveri, serve classe media’

MeteoWeb

Lisbona, 5 apr. – (Adnkronos) – “Dobbiamo ringraziare che ci sia l’Eca a supportarci e per questo ringrazio Nasser (Al Khelaifi, il presidente di Eca e Paris Saint Germain ndr), questo modello calcistico è importante e questa cooperazione è straordinaria. Bisogna capire che la classe media è fondamentale per mantenere l’equilibrio, sia nella società che nel calcio”. Lo dice il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin nel suo discorso a Lisbona durante il congresso annuale della Federcalcio europea che lo ha rieletto fino al 2027. “Se il gap fra i club ricchi e poveri continua a crescere, se non facciamo niente per il declino della classe media – come nella società – il modello è in pericolo e tutta la piramide rischia di cadere -sottolinea il 55enne sloveno-. Questo è il motivo per cui abbiamo, negli ultimi due anni, istituito un meccanismo di solidarietà, inserendo una nuova competizione così da ammettere più club possibili alle belle serate della Uefa. Il lancio della Conference è stato un successo. Salvare la classe media è la vera sfida”.