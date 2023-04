Calcio: Commisso, ‘sempre disponibile a fare lo stadio ma alle mie condizioni’

MeteoWeb

Firenze, 29 apr. – (Adnkronos) – “Sono sempre disponibile a realizzare uno stadio ma alle mie condizioni. Siamo disponibili a vedere se per lo stadio si può fare qualcosa, ma sicuramente non metterò un penny sul nuovo Franchi”. Così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, incontrando oggi i giornalisti a Firenze. “Il grande sbaglio che è stato fatto è stato quando l’architetto Casamonti ha fatto quel disegno nel 2019 e il sovrintendente Pessina lo ha frenato e non è stata fatta una guerra: il Franchi non è un monumento -aggiunge Commisso-. Abbiamo già dimostrato quanto siamo disponibili ad investire nella Fiorentina. Abbiamo speso 143 milioni per allestire la squadra. Le perdite alla Fiorentina non finiscono mai per i costi che abbiamo e non vedo il giorno in cui le perdite saranno a zero, se non raggiungendo la Champions. Facendo lo stadio, dovremo aspettare quattro anni. La nostra intenzione è quella di essere sempre più competitivi anno dopo anno”.