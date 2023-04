Calcio: compravendita giocatori, analisi su chat e pc sequestrati**

MeteoWeb

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – Sono al vaglio della Guardia di Finanza pc, tablet e telefonini sequestrati nell?ambito delle indagini delle Procure di Roma e Tivoli sulle plusvalenze legate alle vendite dei calciatori di Roma, Lazio e Salernitana, le cui sedi sono state perquisite ieri dalle fiamme gialle. Sotto la lente degli inquirenti, in particolare, chat, computer, server e documentazione extracontabile.

I magistrati capitolini cercano eventuali riscontri alle intercettazioni contenute nelle carte dell?inchiesta di Torino sulla Juventus, per scoprire se ci sono state irregolarità nella vendita di calciatori negli anni 2017, 2018, 2019 e 2021. L?inchiesta sulla As Roma parte proprio dagli atti di Torino e l?attenzione dei pm romani, a quanto si apprende, è concentrata maggiormente sul periodo della gestione di James Pallotta.