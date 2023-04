Calcio: De Laurentiis, ora i tifosi devono venire allo stadio e fare il tifo’

MeteoWeb

Napoli, 13 apr. – (Adnkronos) – “Siamo così forti che abbiamo preso un solo gol, non è che ne abbiamo presi tre. Siamo una signora squadra, ora calma e sangue freddo. Adesso bisogna che i tifosi capiscano che bisogna venire allo stadio per fare il tifo”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rispondendo a una telefonata di un tifoso degli azzurri che l’ha registrata e messa su Tik Tok all’indomani della sconfitta per 1-0 contro il Milan a San Siro nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il numero uno del club partenopeo critica anche l’arbitraggio. “Questo è il calcio e questa è la Uefa. Noi siamo contro la Uefa e contro la Fifa e quindi è giusto anche”, aggiunge De Laurentiis.