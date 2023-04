MeteoWeb

Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – Il quarto di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord va ai tempi supplementari. I giallorossi, sconfitti all’andata per 1-0 al de Kuip di Rotterdam, sono in vantaggio per 2-1 nel ritorno in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. I gol dei padroni di casa portano la firma di Spinazzola al 60′ e Dybala al 90′; momentaneo 1-1 di Paixao.