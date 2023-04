Calcio: Inzaghi, ‘grande delusione, paghiamo il fatto di non ammazzare le partite’

MeteoWeb

Salerno, 7 apr. – (Adnkronos) – “E’ difficile parlare stasera. Abbiamo visto tutti che la squadra ha fatto una grande partita a due giorni e mezzo da quella con la Juventus. La grande pecca è stata quella di non fare il secondo gol, in questo momento paghiamo il fatto di non ammazzare le partite ed è per questo che siamo in difficoltà”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo il pareggio per 1-1 in trasferta con la Salernitana.

“Da allenatore mi torna difficile spiegare un pareggio dopo tutto quello che abbiamo creato e che avremmo meritato -aggiunge Inzaghi a Dazn-. C’è grandissima delusione: staff, giocatori, società, i nostri tifosi che anche oggi ci hanno incitato dall’inizio alla fine. Bisogna lavorare di più, però quanto a impegno non posso dire nulla alla squadra: in campo ha messo quello che avevamo preparato, il rammarico è che stiamo commentando un 1-1 che ci penalizza e che però deve essere una spinta per quello che andremo ad affrontare nei prossimi giorni”.