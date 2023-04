Calcio: Mourinho, ‘3 punti significativi, ne avevamo bisogno’

MeteoWeb

Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – “Chiudere il primo tempo sullo 0-0 è stato frustrante, poi ad inizio secondo tempo con la loro espulsione, sono andati in difficoltà, abbiamo fatto gol e per 10 o 15 minuti non abbiamo avuto l’ambizione di segnare di nuovo e chiuderla. Poi abbiamo cambiato e abbiamo avuto di nuovo più occasioni. Questi 3 punti hanno un grande significato perché avevamo bisogno di punti”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho commenta la vittoria per 3-0 sulla Sampdoria. Il tecnico giallorosso parla poi dei singoli, partendo da Georginio Wijnaldum, miglior giocatore della partita. “Sentivo che stava arrivando questo tipo di prestazione da parte sua. Oggi ha mostrato un’evoluzione positiva anche Llorente, che ha giocato molto bene con Smalling. Loro due non sono andati in nazionale e abbiamo potuto lavorare, per me Llorente ha fatto una grande partita”, aggiunge il tecnico portoghese prima di parlare del suo futuro. “Io lavoro per la società, sono contento della presenza dei Friedkin, vanno a casa contenti”.