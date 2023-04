Calcio: Sarri, ‘stadi vecchi e partite in orari di me…, si fa di tutto per avere Serie A mediocre’

MeteoWeb

Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – “La Premier League incassa 4 miliardi di sterline dai diritti tv e non fa vedere le partite il sabato. Noi siamo completamente in mano a chi ci dà meno di un quarto. Domani a Milano forse piove, ma visto il periodo potevano esserci anche 33 gradi: come caz.. si fa a giocare alle 12,30? In Italia si fa di tutto per avere un campionato mediocre: le strutture non si hanno, si gioca a orari di mer.., si creano tutti i presupposti per fare un brutto spettacolo e poi ci si lamenta che si guadagna meno che in altri campionati”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia del big match con l’Inter allo stadio ‘Meazza’.

“Non riesco a capirlo, siamo in un momento storico in cui potremmo anche risalire, ma con un percorso molto diverso da quello che dovremmo fare -aggiunge il tecnico toscano-. Chi vuole fare il presidente federale parla di nazionale: se non si fanno gli stadi noi siamo morti. Io ho un’età per cui il futuro lo vedrà un altro, ma non sono d’accordo. Non lo dico per fare polemica ma perché sono innamorato del calcio italiano: è un momento in cui c’è uno spiraglio, ma vedo una serie di lacci che danno la sensazione che ci faranno sprofondare ancora”.