Calcio: Spalletti, ‘Milan forte e campione in carica, è una partita da tripla’

MeteoWeb

Napoli, 1 apr. – (Adnkronos) – “Domani è una gara da tripla che vale il doppio, per noi d’ora in poi valgono tutte doppio. Il Milan è fortissimo, ha vinto il campionato l’anno scorso, ha buttato fuori il Tottenham dalla Champions League. Ha fatto partire Kessié ma ha preso 5-6 calciatori per rinforzare la rosa che era già campione”. Così l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match del ‘Maradona’ con il Milan.