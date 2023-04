Calcio: Spalletti, ‘vittoria che ci dà tranquillità, fiduciosi per il recupero di Osimhen’

MeteoWeb

Lecce, 7 apr. – (Adnkronos) – “Ho a che fare con calciatori che sanno valutare da soli i comportamenti da avere nelle partite. Questo è un campo difficile, il Lecce ha fatto risultati importanti contro tutte le grandi, è una squadra che si esalta contro avversari di qualità. E’ messa benissimo in campo e l’ho detto anche a Baroni. Non era facile portare a casa il risultato dopo la sconfitta di domenica scorsa e con qualche acciacchetto fisico, nella settimana del Milan. Questo risultato ci dà tranquillità per preparare bene le prossime partite”. Così l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 a Lecce.

Oggi dovevate dimostrare di saper reagire? “Sì, perché la partita col Milan è stata delicata dal punto di vista mentale, perché l’abbiamo persa 4-0, perché il Milan è il prossimo avversario in Champions, perché poi tutti pensano a quella cosa lì e queste sembrano partite di riempimento. Riuscire a fare questa prestazione era fondamentale oggi, ci voleva carattere e noi l’abbiamo avuto, per cui complimenti ai calciatori”, aggiunge Spalletti prima di parlare del possibile recupero di Victor Osimhen per la sfida di mercoledì con il Milan in Champions League.

“Abbiamo fiducia di recuperarlo, ora vedremo se riusciremo a fargli fare un po’ di attività vera, con un po’ di pressione ai muscoli, perché finora ha fatto solo un po’ di corsetta blanda”.